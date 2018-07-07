Hava sıcaklığının 45 derece olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar yüzerek serinliyor. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi'nin hayata geçirdiği proje, çocukların yüzünü güldürüyor.

Kimi simidiyle, kimi kolluğuyla havuza atladı. Sıcak havada yüzerek serinleme çalıştılar.Türkiye'deki hava sıcaklığın en yüksek olduğu noktalardan biri Şırnak'ın Cizre ilçesi. Sıcaklık 45 derece.Cizre Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında yüzme kursu açıldı.Konak Mahallesi'nde belediye tarafından restore edilen bir tesiste, çocuklar uzman eğitmenler tarafından hem yüzme öğreniyor hem de serinlemenin tadını çıkarıyor.Proje sayesinde bilinçsiz suya girilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.