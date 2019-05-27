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Cizreli öğrencilerden büyük başarı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okuyan Helin Monis ile Zeynep Haykır, "Enerji ve çevre" çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu oldu. Cizreli kızlar 25 ülkeden 42 projenin yer aldığı yarışmada bronz madalya kazandı.

Cizreli öğrencilerden büyük başarı

Çok çalıştılar ve başardılar. Ailelerinin,öğretmenlerinin, Türkiye'nin göğsünü kabarttılar.

17 yaşındaki Helin Monis ile 15 yaşındaki Zeynep Haykır. Şırnak Cizre'de özel bir okulda okuyorlar. "Enerji ve çevre" konulu bir proje hazırladılar. Projeyle Tunus'ta düzenlenen "Uluslararası Mühendislik Bilim ve Teknoloji Yarışması"na katıldılar.

Atık sulardaki ağır metal giderimi ve karbon üretimi ölçülmesi üzerine 5 ay emek verdikleri proje ile 3'üncü oldular.

25 ülkeden 42 projenin yer aldığı yarışmada kazanan Helin ve Zeynep, mutlu ve gururlu.

Artık hedefleri daha büyük. Projelerini geliştirmek ve altın madalya kazanmak istiyorlar.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Cizre #şırnak
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