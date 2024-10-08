CKD önerdi: "Kadın aşağılayan yayına son verilsin"

Medyadaki kadınları aşağılayan, şiddeti özendiren programlara karşı mücadele başlatıldı. Çalışma, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu adıyla yürütülecek.

- Halkımızın başta televizyon olmak üzere her türlü kitle iletişim aracında, kadınlarımız aile kurumumuz değerlerimiz ve kültürümüz yönünden gerek mevcut duruma gerekse medyadan beklentilerine yönelik görüşleri bu çalışmanın omurgasını oluşturacak.