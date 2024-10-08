CKD önerdi: "Kadın aşağılayan yayına son verilsin"
Medya üzerinden kadına yönelik aşağılama ve şiddeti normalleştiren yayınlara karşı çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği, medyada yayınlanacak programların önceden denetlenmesini önerdi.
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Medyadaki kadınları aşağılayan, şiddeti özendiren programlara karşı mücadele başlatıldı. Çalışma, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu adıyla yürütülecek.
- Halkımızın başta televizyon olmak üzere her türlü kitle iletişim aracında, kadınlarımız aile kurumumuz değerlerimiz ve kültürümüz yönünden gerek mevcut duruma gerekse medyadan beklentilerine yönelik görüşleri bu çalışmanın omurgasını oluşturacak.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, medyadaki olumsuz yayınlara dikkat çekti.
- Medyada baskın kadın tiplemesi her türlü olumsuz karakterlerle sunulmaktadır. Medyadaki kadın sahte kadındır.
Televizyonlarda özellikle gündüz kuşağında aile kurumunun yıpratıldığına vurgu yapıldı.
- Kadınlarımızın ailemizin toplumsal yaşamımızın sahte biçimlerde sunulduğu emperyalizmin yoz kültürüne alan açan bir medya kuşatması.
Prof. Dr. Tülin Oygür, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşgüdümünde yürütülecek çalışmaya öneriler sundu.
- Medya kuruluşlarını kadınların yükselen mücadelesini yansıtan gerçekçi yayınlar yapmaya davet edeceğiz. Medya programlarının önceden müdahale mekanizmaları oluşturularak denetlenmesi yönünde öneriler getireceğiz.