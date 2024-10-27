Çoban krizi sürüyor: Çiftçi üretim için çözüm bekliyor

Çiftçinin çoban sorununa çözüm arayışı sürüyor. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik Ulusal Kanala konuştu. Çelik çoban sorununa ilişkin talepleri ve ülkenin et süt ihtiyacında üretime dikkat çekti.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yayınlanma: Güncellenme:

Hayvancılıkta üretici yüksek maaşa rağmen çoban bulamıyor. Çözüm arayışı sürüyor. Çobanlık hayvancılıkla birlikte tarımın da devamlılığı için gerekli, ikisi birbirini ayakta tutan, destekleyen sektörler..

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Nihat Çevik piyasada et fiyatı tartışmasının durduğunu belirterek, küçük baş hayvan sayısında artışa dikkat çekti:

"Küçükbaş hayvan sayısı 52 milyondan 54 milyona yükseldi. Fakat nüfus başına bir küçükbaş düşecek şekilde üretim planlaması da yapılması gerekiyor."

Çelik süt fiyatının su fiyatına düştüğünü belirterek üreticiye destek vurgusu yaptı.

"Süt fiyatı su fiyatına geldi, üretici kazanmıyor, süt fiyatının ve desteklerin artırılmasını talep ediyoruz."

Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO Fuarı'nda protesto edildi! İmamoğlu, vatandaşa cevap verdiEkrem İmamoğlu, SAHA EXPO Fuarı'nda protesto edildi! İmamoğlu, vatandaşa cevap verdiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Çoban çobanlar
Günün Manşetleri
"İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz"
TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni gelişme
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe
Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında hata yapmadı
216 terör şüphelisi yakalandı
İsrail Lübnan'da 167 sağlık çalışanını öldürdü
Sahte bomba düzeneği bulundu!
Deprem hakkında kritik açıklama geldi
Adana’da şiddetli deprem!
32 günlük grev zaferle sonuçlandı
Çok Okunanlar
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay! Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşette şok detay!
Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti Feci kaza: Motosiklet ağaca çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de yangın! 4 gündür devam ediyor Denizli'de yangın! 4 gündür devam ediyor
216 terör şüphelisi yakalandı 216 terör şüphelisi yakalandı
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe Mehmetçik'ten teröre ağır darbe