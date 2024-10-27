Çoban krizi sürüyor: Çiftçi üretim için çözüm bekliyor

Hayvancılıkta üretici yüksek maaşa rağmen çoban bulamıyor. Çözüm arayışı sürüyor. Çobanlık hayvancılıkla birlikte tarımın da devamlılığı için gerekli, ikisi birbirini ayakta tutan, destekleyen sektörler..

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Nihat Çevik piyasada et fiyatı tartışmasının durduğunu belirterek, küçük baş hayvan sayısında artışa dikkat çekti:

"Küçükbaş hayvan sayısı 52 milyondan 54 milyona yükseldi. Fakat nüfus başına bir küçükbaş düşecek şekilde üretim planlaması da yapılması gerekiyor."

Çelik süt fiyatının su fiyatına düştüğünü belirterek üreticiye destek vurgusu yaptı.

"Süt fiyatı su fiyatına geldi, üretici kazanmıyor, süt fiyatının ve desteklerin artırılmasını talep ediyoruz."