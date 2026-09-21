Çoban ormanda kafatası buldu! 50 metre ileride 15 aydır kayıp adamın kimliği çıktı

Gazipaşa'nın Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında, hayvanlarını otlatan bir çoban ormanlık alanda kafatası gördü. Çoban durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve bölgeyi güvenlik altına aldı. Cumhuriyet savcısına bilgi verildi, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kafatası, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

KAFATASININ 50 METRE ÖTESİNDE KİMLİK ÇIKTI

Bölgedeki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, kafatasının bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre uzağında 15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'e ait kimliği buldu. Aynı noktada, Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen saat, ayakkabı ve kıyafetler de ele geçirildi.

Bulunan kafatası ve diğer materyallerin kime ait olduğunun, yapılacak adli incelemelerin ardından kesin olarak belirlenmesi bekleniyor. Kimlik tespiti ve DNA incelemesi tamamlandığında, buluntuların Hüseyin Karadeniz'e ait olup olmadığı netlik kazanacak.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Karadeniz, 6 Haziran 2025'te Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, Şahinler Mahallesi'nde düzenlenen bir mevlide gitmek üzere ayrılmış ve o günden beri kendisinden haber alınamamıştı. Bölgede uzun süre arama çalışmaları yürütülmüştü.