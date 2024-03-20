Çobanbey'de terör saldırısı: Yaralılar var
Saldırı Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde meydana geldi. Araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.
Çobanbey'de meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı