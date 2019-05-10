Kış mevsiminin soğuğunda ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanlar, ilkbaharın gelmesiyle meralara sürüldü. Yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Ovacık'ta çobanların zorlu mesaisi de başladı. Çevre il ve ilçelerden Ovacık'a giden gençler, ailelerinden uzakta çobanlık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Kış mevsimin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ağıllarda beslenen koyunlar, ilkbaharda havaların ısınmasıyla meralara çıkarıldı.Çevre il ve ilçelerden gençler, yaklaşık 23 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Ovacık'ta çobanlık yapıyor.Ekmek parası için uzun süre ailelerinden uzakta kalan çobanlar, günün erken saatlerinde koyunları ağıllarından çıkararak meraların yolunu tutuyor. Soğuk, yağmur demeden gün boyu sürüyle ilgilenen çobanlar, güneşin batışıyla geri getirdikleri koyunların sağımlarını da yapıyor.Baharda köylerde otlattıkları sürüleri, yazın Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerine çıkaracak olan çobanlar, aylık 2 bin ila 6 bin lira arasında maaş alıyor.