Kar kış demeden yollara düştüler, önlerinde sürüleri ile yaylardan evlerine dönüyorlar. Doğu Anadolu'daki çobanların sürüleriyle zorlu göçü geliyor ekranlarınıza...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarını yaylalarda geçiren besiciler, kışı geçirmek için evlerine dönüş yolunda.



Görüntüler Kars-Kağızman'dan, önlerinde sürülerini de katan çobanların zorlu göçünden.



Çobanlar yaya olarak Erzurum'un Şenkaya ilçesinden Iğdır'a gitmek için çıktı yola.



Zorlu yolculuk günlerce sürebiliyor.



Soğuk hava ve tipiye aldırmadan günlerdir yürüyorlar. Çünkü bir an önce hayvanlarını köylerindeki ağıllara yetiştirme telaşındalar.



ulusal.com.tr