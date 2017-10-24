Iğdır’ın Halfeti beldesinde yaşayan Mustafa Çobaz, bahçesini açık hava müzesine dönüştürdü. Çobaz'ın 15 yıl boyunca Anadolu ile komşu ülkelerden toplandığı alet ve eşyalara birlikte bakalım.

200 yıllık kağnıdan, el değirmenine… Bu bahçede geçmişin tarım aletleri ve ev eşyaları sergileniyor.



Iğdır Halfeti'de yaşayan Mustafa Çobaz, büyük bir aşkla köy köy dolaştı. 70 parça tarım aleti, yüzü aşkın da küçük ev aleti topladı.



Çobaz, komşu ülkelerden de topladığı aletleri, evinin bahçesinde sergiliyor. Yurttaşlar da gelip geçmişin izini taşıyan bu aletleri yakından görebiliyor.



53 yaşındaki Çobaz, bahçedeki eşyaların kendisini 15 yaşlarına götürdüğünü söylüyor. Ve, ekliyor; “bunlar benim servetim.”



Bahçede, eski semaverlerden, toprak testilere, sabanlardan tahta yayıklara kadar birçok alet var. Çobaz, bahçesine bir de tarihi kıl çadır kurdu. Gelen misafirlerini burada ağırlıyor.



Tek amacı kültürü yaşatmak olan Çobaz’ın bahçesi adeta açık hava müzesi gibi hizmet veriyor. Belediye Başkanı Reşat Başkara, 70 yıllık tarihi günümüze taşıyan Çobaz’ın emeğini takdirle karşılıyor.





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