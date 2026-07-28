Çocuğun eline sigara verip kameraya aldı! "Akşam bira içeceğiz değil mi?"

Giresun'un Görele ilçesinde küçük yaştaki bir çocuğu sigara ve alkole özendiren görüntüleri sosyal medyada paylaşan Z.F. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çocuğun eline sigara verip kameraya aldı! "Akşam bira içeceğiz değil mi?"
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İnfiale neden olan olay, ilçeye bağlı Kaynar köyünde meydana geldi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen videoda, küçük yaştaki bir çocuğun elinde bir paket sigara ile paketten çıkarılmış tek dal sigara tuttuğu tespit edildi.

"AKŞAM BİRA İÇECEĞİZ DEĞİL Mİ?"

Kayıt esnasında videoyu çeken Z.F. isimli şahsın, çocuğa yönelik alkol ve tütün ürünlerini özendirici nitelikte sorular sorduğu belirlendi. Görüntülerde Z.F.'nin küçük çocuğa, "Akşam bira içeceğiz değil mi?" ve "Nerede içeceğiz?" şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu. Çocuğa yöneltilen bu söylemler kamuoyunda tepkilere yol açtı.

GÖRELE EMNİYETİ VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE

Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardından emniyet güçleri hızla harekete geçti. Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Z.F. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olayla ilgili Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da konuya müdahil olunarak ayrıca bir adli süreç başlatıldığı bildirildi.

"MİZAH AMAÇLI YAPTIM, PİŞMANIM"

Emniyete götürülen şüphelinin buradaki yasal işlemleri devam ediyor. Z.F., kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede eyleminin arkasında farklı bir amaç olmadığını öne sürdü. Şüpheli savunmasında, "Komşunun çocuğuydu. Mizah amaçlı yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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