Zonguldak'ta, 1,5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüleri basına yansıyan anne hakkında açılan davanın görülmesine başlandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, 1,5 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüleri basına yansıyan anne hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.



Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık anne T.T. katılmadı, baba E.T. ile tarafların avukatları katıldı.

Baba E.T. ifadesinde, eşinin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Tekirdağ'ın Çorlu'da ilçesinde ikamet eden anne T.T'nin ifadesinin alınması için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Olay

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, 1,5 yaşındaki kızı E.T'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılıkça yürütülen tahkikat kapsamında Eylül 2017'de 3 ay evden uzaklaştırma cezası verilen ve bu süreçte eşine açtığı boşanma davası kapsamında kızını yanına alan anne T.T'nin velayet durumu, babanın itirazı üzerine yeniden değerlendirilmişti.



Annenin şiddet uyguladığı görüntülerin, velayeti anneye veren Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki mahkemeye sunulması ve sosyal çalışmacı raporunun hazırlanmasının ardından kızın velayeti babasına verilmişti. Babanın, daha önceki itirazında ise şiddet uygulandığını gösteren gizli kamera görüntülerini mahkemeye sunmadığı için kızının velayetini alamadığı öğrenilmişti.



Gökçebey Cumhuriyet Savcısı Ömer Katfar tarafından hazırlanan 3 sayfalık iddianamede, anne T.T. hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "alt soya karşı kasten yaralama" suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.