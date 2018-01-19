Adana'da çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gittiği ileri sürülen kadına vatandaşlar tepki gösterdi.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde iki yaşındaki çocuğunu camları kapalı bir otomobilde yalnız gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık yarım saat araçta yalnız olduğu ileri sürülen çocuğun havasızlıktan etkilenebileceği endişesiyle camı tahta sopayla kırmaya hazırlandı.
Bu sırada çocuğun annesi aracın bulunduğu yere gelip kapıyı açarak çocuğunu çıkardı.
Çevredeki vatandaşlar ile anne arasında, çocuğunu araçta yalnız bırakması nedeniyle kısa süren bir tartışma yaşandı.
Daha sonra kadın, çocuğunu kucağına alarak kuaföre döndü.
Adana'da bir kadının iki yaşındaki çocuğunu otomobilde yalnız bırakıp kuaföre gittiği ileri sürüldü
Adana'da çocuğunu otomobilde bırakıp kuaföre gittiği ileri sürülen kadına vatandaşlar tepki gösterdi.
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