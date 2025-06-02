Çocuğunu tokatladığını kabul etti: Savcılık soruşturma başlattı

Olay, 29 Mayıs'ta Bodrum'da meydana geldi. İstanbul’da yaşayan D.O., boşanma aşamasında olduğu eşi A.U.'nun Bodrum’daki evine geldi. Aynı evde birkaç gün kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.’nun bebeğe karşı sert ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

Baba A.U., 31 Mayıs’ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek eşinden şikayetçi oldu. A.U. ifadesinde, eşinin davranışlarının tutarsız olduğunu, çocuğu zaman zaman ısırdığını ve tokat attığını ileri sürdü.

Gözaltına alınan anne D.O. ise ifadesinde, çocuğun elini ısırmadığını ancak yüzüne ve ağzına vurduğunu kabul etti.

Savcılık talimatıyla bebeğin vücudundaki darp izlerine dair sağlık raporu alındı. Ayrıca, çocuğun geçici olarak babaya teslim edilmesine karar verildi. D.O.'nun ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için resmi değerlendirme süreci de başlatıldı.

Öte yandan, annenin çocuğuna uyguladığı şiddet anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.