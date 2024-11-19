Çocuğunun boynuna bıçak dayamıştı: İfadesi şok etti

İzmir Karabağlar'da yaşanan olayda, Şiyar A.'nın, çocukları aracılığıyla Fatma A.'yı tehdit etmesi dehşet yarattı. Fatma A.'nın şikayeti üzerine Şiyar A., polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ZANLININ SAVUNMASI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Şiyar A., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve görüntülerin eski olduğunu iddia ederek eşinin iftira attığını öne sürdü. Zanlı, çıkarıldığı mahkemeye sevk edildi.

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’de boşanma kararı alan Fatma A., iki çocuğunu geçici olarak eşine bırakıp Burdur’a yerleşmişti. Şiyar A., çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayarak Fatma A.'ya tehditler savurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Olayın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlıca harekete geçerek Şiyar A.'yı yakaladı. Çocuklar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.