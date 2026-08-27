Çocuğunun gözleri önünde dehşet: Eşini kurşun yağmuruna tuttu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, eşini kucağındaki çocuğunun gözleri önünde silahla vurup öldüren zanlı, mahkemeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çocuğunun gözleri önünde dehşet: Eşini kurşun yağmuruna tuttu
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Edinilen bilgilere göre, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken boşanma aşamasında olduğu eşi E.A. (30) ile tartıştı. E.A., eşiyle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. E.A., daha sonra çocuğu alarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada E.A., Silvan Bulvarı üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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