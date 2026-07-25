Çocuğunun terliğini almak isterken canından oldu! 4 çocuk babasından acı haber

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hocalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölü, trajik bir boğulma vakasına sahne oldu. Eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşayan 40 yaşındaki Şahin Doğan, Bursa'dan kendilerine misafirliğe gelen akrabalarını da yanına alarak 01 AEZ 869 plakalı otomobiliyle göl kenarına vakit geçirmeye gitti. Aile üyeleri göl kıyısında piknik yaptıkları esnada, Doğan'ın çocuklarından birine ait terlik suya düştü.