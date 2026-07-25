Çocuğunun terliğini almak isterken canından oldu! 4 çocuk babasından acı haber
Adana'nın Sarıçam ilçesinde ailesiyle piknik yaparken suya düşen çocuğunun terliğini çıkarmak için baraj gölüne giren 40 yaşındaki Şahin Doğan, akıntıya kapılarak boğuldu.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hocalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölü, trajik bir boğulma vakasına sahne oldu. Eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşayan 40 yaşındaki Şahin Doğan, Bursa'dan kendilerine misafirliğe gelen akrabalarını da yanına alarak 01 AEZ 869 plakalı otomobiliyle göl kenarına vakit geçirmeye gitti. Aile üyeleri göl kıyısında piknik yaptıkları esnada, Doğan'ın çocuklarından birine ait terlik suya düştü.
Suya düşen terliği almak amacıyla göle giren Şahin Doğan, suyun içinde bir anda akıntıya kapıldı. Sürüklenen ve suda çırpınmaya başlayan Doğan'ın yaşam mücadelesi verdiğini fark eden akrabaları, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. Gelen acil ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve dalgıç polis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan su altı polis ekipleri, gölde hızla arama kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından bilinci tamamen kapalı bir şekilde sudan çıkarılan adama ilk tıbbi müdahale, kaza mahallinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı.
Ardından ambulansa alınarak hızla hastaneye sevk edilen Şahin Doğan, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ailesinin gözleri önünde yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve gerekli otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Emniyet güçleri, ölümle sonuçlanan olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.