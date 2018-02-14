İzmir Barosu Çocuk hakları merkezinde bu yıl 125 ihmal ve istismar mağduru çocuğa hukuksal destek hizmeti verildi. Merkez tarafından yapılan açıklamada çocuk haklarının korunması için yapılması gerekenler anlatıldı.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 1 yıllık çalışma sonucunu açıkladı.



Merkez 125 ihmal ve istismar mağduru çocuğa yardım eli uzattı.



İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nde gönüllü çalışan avukatlar çocukların örselenmemesi için hukuki desteğini sürdürüyor.



Merkez, suç işlemiş çocuklar için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurarak koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmasını sağlıyor.



İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi üç yıldır faaliyette... Ancak, 14 Şubat 2017 günü mağdur çocukların ve ailelerin daha kolay ulaşımı için İzmir Adliyesi birimini kurmuştu.



Açıklamaya İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan da katılarak destek verdi.





HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA