banner982
Türk dağcılar İran zirvelerinde
Türk dağcılar İran zirvelerinde
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme
Tren faciasıyla ilgili siyasilerden taziye mesajı
Tren faciasıyla ilgili siyasilerden taziye mesajı

Çocuk istismarına dur dediler

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri çocuk istismarına dur demek için Kadıköy'de toplandı. Dernek adına yapılan açıklamada idam cezası ve kimyasal hadım gibi uygulamaların çözüm olmadığı vurgulandı, etkili ve uygulanabilir yasal düzenleme çağrısı yapıldı.

Çocuk istismarına dur dediler

Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri üyeleri çocuk istismarına dur demek için bir araya geldi. 

Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleşen eyleme vatandaşlar da destek verdi.

Dernek adına yapılan açıklamada gündemdeki idam cezası ve kimyasal hadım uygulamasının çözüm olamayacağı vurgulandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri de destek için oradaydı.

Etiketler; #çocuk istismarı #Cumhuriyet Kadınları Derneği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.