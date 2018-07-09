Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri çocuk istismarına dur demek için Kadıköy'de toplandı. Dernek adına yapılan açıklamada idam cezası ve kimyasal hadım gibi uygulamaların çözüm olmadığı vurgulandı, etkili ve uygulanabilir yasal düzenleme çağrısı yapıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri üyeleri çocuk istismarına dur demek için bir araya geldi.



Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleşen eyleme vatandaşlar da destek verdi.



Dernek adına yapılan açıklamada gündemdeki idam cezası ve kimyasal hadım uygulamasının çözüm olamayacağı vurgulandı.



Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri de destek için oradaydı.