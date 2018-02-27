banner972
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması
ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması
Burhan Kuzu'dan 'ABD' iddiası
Burhan Kuzu'dan 'ABD' iddiası
Akit TV sunucusuna soruşturma
Akit TV sunucusuna soruşturma

Çocuk istismarlarının önüne geçmek için örnek bir proje başlatıldı

Çocuk istismarlarının önüne geçmek için örnek bir proje başlatıldı. Türkiye’nin ilk millî çocuk kahramanı "Şakrak"ın hikayeleriyle çocuklara hem kültürümüz hem cinsel istismardan korunmanın yolları anlatılacak.

Çocuk istismarlarının önüne geçmek için örnek bir proje başlatıldı
Çocuğa cinsel istismara karşı milli ve yerli karakter "Şakrak" ile eğitim verilecek. 

Son günlerde çocuk istismarı ve çocuklara uygulanan taciz nedeniyle yazarlar da harekete geçti. Hikaye kitapaları için yerli karakterler üretildi. 

Yazarların hedefi yerli kahramanlar ile çocuklara  hem Türk kültürünü hem de iyilik mesajlarını aşılamak. 

Türkiye’nin ilk milli çocuk kahramanı Şakrak’ın yapımcısı Ayşegül Kara Zorlu'ya göre çocukların okuduğu kitaplara çok dikkat edilmeli. 

Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi ve Çocuk Piskolojisi uzmanı Doçent Doktor Mustafa Koç da aynı uyarıyı yapıyor. 



ulusal.com.tr
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.