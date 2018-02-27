Çocuk istismarlarının önüne geçmek için örnek bir proje başlatıldı. Türkiye’nin ilk millî çocuk kahramanı "Şakrak"ın hikayeleriyle çocuklara hem kültürümüz hem cinsel istismardan korunmanın yolları anlatılacak.

Çocuğa cinsel istismara karşı milli ve yerli karakter "Şakrak" ile eğitim verilecek.Son günlerde çocuk istismarı ve çocuklara uygulanan taciz nedeniyle yazarlar da harekete geçti. Hikaye kitapaları için yerli karakterler üretildi.Yazarların hedefi yerli kahramanlar ile çocuklara hem Türk kültürünü hem de iyilik mesajlarını aşılamak.Türkiye’nin ilk milli çocuk kahramanı Şakrak’ın yapımcısı Ayşegül Kara Zorlu'ya göre çocukların okuduğu kitaplara çok dikkat edilmeli.Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi ve Çocuk Piskolojisi uzmanı Doçent Doktor Mustafa Koç da aynı uyarıyı yapıyor.