Çocuk kavgasına aileler karıştı, kan gövdeyi götürdü! Birbirlerine bıçaklarla saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı!

Tekstilkent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana gelen olay, yabancı uyruklu çocukların kendi aralarında kavga etmesiyle başladı. İddiaya göre, sokaktaki çocukların gerginliğini fark eden aile üyelerinin de meseleye müdahil olmasıyla tansiyon hızla yükseldi. Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa süre içinde fiziksel bir arbedeye dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine girmeye başladı.

KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLİNCE ALTI KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Giderek şiddetlenen olay sırasında kesici aletlerin de devreye girmesiyle kavgaya karışan kişiler aldıkları darbelerle yere yığıldı. Yaşanan arbede sonucunda aynı ismi taşıyan Ali El Cedlan (25) ile Ali El Cedlan (21), Muhammed Mergedani (24), İbrahim Mergedani (25), Ahmed El Faraj (22) ve Usame Yesirci (22) isimli toplam altı şahıs bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi çatışmanın yaşandığı bölgede yaptıktan sonra şahısları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 25 yaşındaki Ali El Cedlan, doktorların hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanelerde tedavisi süren diğer beş kişiden birinin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyet güçleri ölümle sonuçlanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.