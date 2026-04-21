Çocuk parkına çirkin saldırı! Oyun alanını ateşe verdiler

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Sakarya Parkı'nda yer alan çocuk oyun grupları, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan Sakarya Parkı içerisindeki çocuk oyun alanları, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. Parkın kasıtlı olarak ateşe verilmesi sonucu oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olay mahalle sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu.

KAYDIRAKLARI VE SALINCAKLARI YAKTILAR

Akdeniz Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kullanımına sunulan alan gece saatlerinde vandalların hedefi haline geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine giden belediye ekipleri alanda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerde, parkta bulunan kaydırakların ateşe verildiği, çeşitli oyun ekipmanlarının kırıldığı ve salıncak sistemlerinin kasıtlı bir şekilde tahrip edildiği belirlendi.

Oyun gruplarına yönelik gerçekleştirilen bu saldırı, Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde rutin bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü bir dönemde meydana geldi. Meydana gelen kamu zararı ve alanın kullanılamaz duruma gelmesi, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

PARK DAHA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YENİDEN AÇILACAK

Olayın ardından bir değerlendirme yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yaşanan durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Zarar gören alanın en kısa sürede yenileneceğini belirten Şener, belediye ekiplerinin temizlik ve onarım çalışmalarına başladığını, parkın çok daha güvenli bir hale getirilerek yeniden çocukların ve vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Şener, açıklamasında şu sözlere yer verdi:"Çocuklarımızın güvenle vakit geçirebildiği alanlara zarar verilmesi kabul edilemez. Bu alanlar tüm toplumun ortak değeridir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

