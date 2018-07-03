Marmaris'te, çocuk parkında üzerinde 12 uyuşturucu hap ile yakalanan 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Devriye görevi yapan motosikletli polis ekipleri, bugün saat 01.00 sıralarında Siteler Mahalle Muhtarlığı arkasındaki çocuk parkında, kendilerini görünce panikle uzaklaşmaya çalıştığını fark ettikleri inşaat işçisi İ.E.'yi (35) durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, pantolonun sağ arka cebinde bir poşet içinde 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İ.E., gözaltına alındı, olay yerine çağrılan takviye polis ekibi tarafından Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisteki işlemleri süren İ.E.'nin, uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.