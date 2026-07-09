Çocuk parkında eski eş dehşeti! 26 yaşındaki kadın öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı

Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında vakit geçiren Çisem Çalkantı ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K., kadının bir süre önce boşandığı Y.K. ile karşılaştı. Şüpheli Y.K., belinden çıkardığı silahla doğrudan eski eşine ve küçük kızına ateş etmeye başladı. Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

ANNE KURTARILAMADI, KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Durumu ciddiyetini koruyan 4 yaşındaki Ö.N.K. ise buradaki müdahalelerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

Yaşanan cinayetin ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, silahlı saldırının gerçekleştiği çocuk parkında ve çevresinde detaylı delil toplama çalışması yürüttü.

Emniyet güçleri, cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheli Y.K.'nın yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.