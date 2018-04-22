Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları ağırladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, birbirinden ilginç deniz canlıları nın mumyalanarak sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müze si, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki merkezinde ücretsiz ziyaret edilmeye devam ediliyor.

"Denizde yaşayan canlıların da yüzde 80'i müzemizde var"

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Balcı, öğrencileri müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

Müzedeki balıkların tamamen gerçek olduğunu belirten Balcı, Marmara, Ege ve Karadeniz’de yakalanan balıkları burada mumyalayıp sergilediklerini ifade etti.

Balcı, gençlerin müzeye büyük ilgi gösterdiğini aktararak, "Müzede köpekbalıkları, vatoz ve orkinoslar başta olmak üzere mumyalanmış binlerce deniz canlısını var. Öğrenciler buraya gelip mumyaları inceliyor. Gelecekte denizlerimiz hakkında bu müze sayesinde birçok bilgi barındırıyorlar. Müzemizdeki en ağır balık 1200 kiloluk orkinos balığı. Etini müşterilerimize dağıttık. İskeletini ise mumyaladık. Balıklar Allah'ın bir lütfu, tutulup mutlaka yenmesi gerekiyor. Denizde yaşayan canlıların da yüzde 80'i müzemizde var. Nesli tükenen balıklarımız yok ama maalesef şu anda biraz azaldı. Balıklarımıza ve denizlerimize sahip çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.