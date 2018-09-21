Türk Kızılayının düzenlediği etkinlikte Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen çocuklar, Dünya Barış Günü kapsamında geçen sene yazılmış barış dileklerinin olduğu kapsülü topraktan çıkarıp bu yılın barış dileklerini toprağa gömdü.

Türk Kızılayı Ankara Şubesi Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklara, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Genç ve Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu da eşlik etti.



Genç ve Hizanlıoğlu, hatıra ormanına geçen sene gömülen ve dünyanın farklı ülkelerinden çocukların barış dileklerini yazıp gönderdiği kapsülü, etkinliğe katılan çocuklarla beraber kazarak topraktan çıkardı.



Dünya Barış Günü için yazılmış dileklerden bazılarını okuyan Başkan Hizanlıoğlu, kapsüle bu yıl yazılacak dileklerden ilk notu kendisi kaleme aldı. Hizanlıoğlu notunda, "İçinde bulunduğumuz yılda maalesef coğrafyamızda çok savaşlar oldu. İnşallah yeni yıl barış dolu olur." dileğinde bulundu.



Etkinliğe katılan çocuklar da savaşların durması ve dünyaya barış gelmesine dair isteklerini yazarak kapsüle attı. Hizanlıoğlu ve Genç, bu yılın barış dilekleriyle dolan kapsülü, çocuklarla toprağa gömdü.



Çocukların 2017'de farklı dillerde yazdığı barış dilekleri ise hatıra ormanına kurulan panoda sergilendi.



Kapsülün gömülmesinden sonra çocuklar, etkinliği düzenleyenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, geçen yıl dikilen 50 fidanın bakımını yaptı ve 65 adet yeni fidanı toprakla buluşturdu.

