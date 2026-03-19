Çocuklar 'çürüdü' sanıp çöpe attı: Lahana poşetindeki altınlar son anda kurtarıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kadının lahana poşeti içine sakladığı ve çocukları tarafından yanlışlıkla çöpe atılan 10 gram altın, belediye temizlik işçilerinin çöp kamyonunda yaptığı dikkatli arama sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Çocuklar 'çürüdü' sanıp çöpe attı: Lahana poşetindeki altınlar son anda kurtarıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde lahana poşetine saklanan 10 gram altının ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atılması büyük bir paniğe neden oldu. Durumun fark edilmesi üzerine Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçen ailenin altınları, çöp kamyonunda yapılan titiz arama sonucunda bulunarak sahibine iade edildi.

ÇOCUKLAR ÇÜRÜDÜĞÜNÜ DÜŞÜNEREK ÇÖPE ATTI

Sorgun ilçesinde yaşayan bir kadın, altınlarını güvenlik amacıyla bir lahana poşetinin içine sakladı. Ancak evde temizlik yapan çocukları, poşetin içindeki lahanaların çürüdüğünü düşünerek içinde altın bulunduğundan habersiz bir şekilde poşeti çöpe attı. Altınların yerinde olmadığını ve çöpe gittiğini çok geçmeden fark eden aile, hızla Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaştı ve çöpe giden poşetin içinde 10 gram altın bulunduğu bilgisini yetkililere iletti.

İhbar üzerine harekete geçen ve mahallenin çöplerini toplayan belediye işçileri, güzergah üzerindeki çöp kamyonunda arama çalışması başlattı. Kamyonun başında bekleyen kadın da atılan poşeti tarif ederek arama sürecine katıldı. Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen poşetin içine bakan kadın, çöpe giden altınlarına yeniden kavuştu.

Arama çalışmalarını yürüten Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Erkan Bölükbaşı, çöpteki altınların bulunma sürecini şu sözlerle aktardı: "Vatandaşımızla irtibata geçtik. Durumunu anlattı. Sahamıza gitmeden vatandaşımızı yol kenarında bekleyip beraber çıktık. Vatandaşımızın nasıl bir poşet olduğu tarifi doğrultusunda dikkatli bir şekilde arabamızı açıp kontrol ederek dökümünü yaptık. Vatandaşımızın kaybını bulduk, kendisine geçmiş olsun diyoruz"

BELEDİYE BAŞKANI EKİNCİ'DEN PERSONELE TEBRİK

Yaşadığı paniğin ardından altınlarını eksiksiz şekilde teslim alan vatandaş, arama çalışmalarını yürüten Erkan Bölükbaşı'na ve Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'ye teşekkür etti. Süreci takip eden Başkan Ekinci ise sergiledikleri titiz ve dikkatli çalışmalardan dolayı belediye personelini tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

