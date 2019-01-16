Ardahan'da atıl durumdaki kayak tesisi faaliyete geçti, yüzlerce çocuk kayakla tanıştı. İlköğretim öğrencileri soğuğa aldırış etmeden antrenör eşliğinde kayak öğreniyor. Hedef başarılı sporcular yetiştirilmesi.

Ardahan, Doğu Anadolu'da kışın en sert geçtiği illerin başında geliyor. Ama dünyanın en karlı illerinden olmasına rağmen Ardahan'da kayak tesisi bulmak zordu. Ta ki Hanak ilçesinde atıl durumdaki kayak tesisi faaliyete geçinceye kadar.



Hanak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökmen Aslankılıç, tesisin faaliyete geçmesiyle, yüzlerce çocuğun kayakla tanıştığını anlattı.



Kayak antrenörü Hakan Fırıncı da Hanaklı çocukların kayak derslerine büyük ilgi gösterdiğini, çok eğlendiklerini söyledi.



Yalnızçam Dağı'ndaki kayak merkezindeki babylift (beybilift) sistemi, 3 yıl önce yenisinin kurulmasıyla atıl duruma düştü. Hanak Kaymakamlığı da 250 metre uzunluktaki eski sistemi Yalnızçam Dağı'ndan alıp ilçeye getirdi. Atıl durumdaki kayak merkezini hizmete açtı. Böylece Hanaklı çocuklar kayakla tanıştı.



Geçen yıl kayakla tanışan 350 öğrenciden 74'ünün profesyonel kayak sporcusuna dönüşmesi, diğerlerinin de bu sporla tanışmasını sağladı. Bu sezon da 80 çocuktan 40'ı tam anlamıyla kayakçı oldu.



Tesiste çocukların küçük yaşta kayak öğrenmesi amacıyla kurslar veriliyor. Hafta sonu da yetişkinler için kayak yapma imkanı sunuluyor. Kayak bilmeyen çocuklar da kızakla kayarak eğlenceli saatler geçiriyor.



ulusal.com.tr



