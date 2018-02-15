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Çocuklar toprakla tanışıyor

Çocuklar toprakla tanışıyor. İzmir’de “Tohumdan Fidana Tarım Eğitimi” veriliyor.

Çocuklar toprakla tanışıyor

İzmir’li çocukların elleri toprak kokuyor.

Yıllar önce üzüm bağları ekili olan topraklarda şimdi çocuklar doğa ve toprakla buluşuyor.

Eğitimler Buca Belediyesi Bağ Evi’nde veriliyor. Projenin adı da “Tohumdan Fidana Tarım Eğitimi”…

İlkokul öğrencileri tarım yapmayı öğreniyor. Toprak çocukları mutlu ediyor.

Bağ Evi’nde öğrencilere hem teorik hem de pratik dersler veriliyor. Çocuklar toprakla tanışıp, çiçek dikmeyi, doğayla baş başa kalıp üretmeyi öğreniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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