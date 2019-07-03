Çocuklar yaz kurslarında serinliyor

Okulların kapanmasıyla birlikte, pek çok aile çocuklarıyla birlikte sahillere akın etti. Ancak çalışan, tatile gidemeyen, tatilden dönen ya da kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin imdadına yaz kursları yetişiyor.
Çok cüzi ücretlerle açılan bu kurslarda çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir ortam sağlıyor. Yüzme kursları en çok tercih edilenler arasında.
Yaz sıcağından bunalan minikler, havuzda serinlerken, aynı zamanda eğitmenler eşliğinde iyi birer yüzücüye dönüşüyor. Yüzme Antrenörü Halil Sağlam, eğlenceli olmasının yanısıra, çocukların denizde boğulma riskini de azaltan kurslar hakkında bilgi verdi.
Veliler verilen hizmetten memnun.
Yüzmeye gelen çocuklar, halk eğitim merkezinin yaratıcı drama, resim, müzik, satranç, el sanatları ve akıl oyunları kurslarına da katılıyor.
Yaz kursları yalnızca çocuklara yönelik değil, Yetişkinler de katıldıkları kurslarda çeşitli el sanatlarını öğreniyor, hünerlerini sergiliyor.
HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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