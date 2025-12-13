Çocuklara satılacaktı: Tarihi geçmiş tonlarca cips ve çikolata imha edildi!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıda güvenliği denetimleri sırasında, satışa sunulmak üzere bekletilen ve son kullanma tarihi geçmiş olduğu saptanan yaklaşık 2 ton ağırlığında cips, şekerleme ve çikolata ele geçirildi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Reyhanlı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak maksadıyla denetim faaliyetlerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Reyhanlı ilçe merkezinde icra edilen rutin denetimler sırasında, toplamda 2 ton ağırlığa ulaşan cips, şekerleme ve çikolata stokunun son kullanma tarihlerinin geçtiği saptandı.

2 TONLUK SAĞLIKSIZ GIDA YAKILARAK YOK EDİLDİ

Ekiplerce el konulan tarihi geçmiş ürünler, kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı. 

Ardından bu ürünler, açılan toprak çukurlarda ateşe verilmek suretiyle tamamen imha edildi. 

Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Batıray, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak hiçbir ürüne kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Batıray, Başkan Ahmet Salman Yumuşak’ın talimatları doğrultusunda Reyhanlı’da güvenilir gıda ortamını sağlamak amacıyla denetimlerin kesintisiz olarak sürdürüleceğini ifade etti.

