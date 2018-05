Gaziantep'te eşinin av tüfeğiyle vurması sonucu sol bacağı kesilen, karnındaki 5 aylık bebeğini kaybeden Çağlar Aşık, evlatları için tekrar ayağa kalktı.

Gaziantep'te eşinin av tüfeğiyle vurması sonucu sol bacağı diz üstünden kesilen, bu süreçte yaşadığı sorunlar nedeniyle karnındaki 5 aylık bebeğini kaybeden Çağlar Aşık, evlatları için tutunduğu hayatına kaldığı yerden daha güçlü devam etmeye çalışıyor.



Annesi Döne Sönmez ile aynı iş yerinde çalışan Mehmet Ali Aşık ile 8 yıl önce evlenen Çağlar Aşık (27), bu evlilikten 3 çocuk sahibi oldu.



Zaman zaman tartıştığı eşinden şiddet gören Çağlar Aşık, babası Kemal Sönmez'in evine sığındı. Bir süre sonra barışan çift, Sönmez'in çatı katında yaşamaya başladı. Bu sırada dördüncü çocuğuna hamile kalan Çağlar Aşık, 23 Eylül 2017'de eşinden yine şiddet gördü.





Yatağından gece yarısı kaldırıp işkence yaptığı eşini defalarca bıçakladıktan sonra tüfekle bacağından yaralayıp kayıplara karışan Mehmet Ali Aşık, olaydan kısa süre sonra yakalanıp tutuklandı.



Ameliyat edilen, psikolojik tedavi gören ve bu süreçte karnındaki 5 aylık bebeğini kaybeden Çağlar Aşık, her şeye rağmen çocukları için hayata tutundu.



Bacağı kesildikten sonra çektiği ağrılara rağmen çocukları üzülmesin diye yüzünden gülümsemesini eksik etmeyen genç kadın, kızları Eser (7) ve Ecrin (6) ile oğlu Kemal'e (1) bakabilmek ve ayağa kalkmak için çaba gösterdi.



Çağlar Aşık, annesi Döne Sönmez'in de desteğiyle mart ayında başlayan fizik tedavinin ardından takılan geçici proteziyle adeta bir bebek gibi yürümeyi yeniden öğrendi.



"Protez bacağı sayesinde, çocuklarıyla daha rahat ilgilenebiliyor"



Zaman zaman düşse de yılmayarak tekrar ayağa kalkan ve artık protez bacağı sayesinde tek başına rahatlıkla yürüyebilen Aşık, çocuklarıyla daha rahat ilgilenebiliyor.

Aşık, ilkokul ve anaokuluna başlayan çocuklarını, her anne gibi okuldan almaya gidebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aşık, kızlarını bacağı kesildiği dönemde kimsenin annelerine sakat dememesi için gitmek istemedikleri parka götürerek salıncakta sallıyor, oyunlar oynuyor.



Çağlar Aşık, AA muhabirine, proteziyle birlikte yeni bir hayata başladığını ifade ederek, artık ayağa kalktığını ve daha tam olmasa da çocuklarıyla ilgilenebildiğini söyledi.



Şu anda kullandığı protezin geçici olduğunu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın destekleriyle kendisi için özel bir protez yapılacağını anlatan Aşık, "İyiyim, mutluyum. Kötü şeyler yaşadım ama sonuçta geçiyor, çocukların için, ailem için ayakta durmak zorundayım. Allah'a şükürler olsun artık kızlarımla parka gidebiliyorum, top bile oynayabiliyorum. Ben hiç ayağa kalkabileceğimi, kendime gelebileceğimi tahmin etmiyordum. Sağ olsun herkes elimden tuttu, devletimiz bana sahip çıktı. Annem ve babam bana her konuda yardımcılar." diye konuştu.