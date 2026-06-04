Çocuklarının gözü önünde eşini katletti: İfadesi kan dondurdu

Feci cinayetin ardından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak emniyete götürülen katil zanlısının soğukkanlılıkla verdiği ilk ifade, adliye ve asayiş koridorlarında adeta kan dondurdu.

TARTIŞMA MUTFAKTA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: TEK DARBEYLE YERE YIĞILDI

Feci olay, dün saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’ndeki 6 katlı bir apartmanın dairelerinin birinde meydana geldi. Evde tesisatçılık işiyle uğraşan Zafer Güngör (31) ile 2 çocuk annesi eşi Müjde Güngör (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada öfkesine hakim olamayan Zafer Güngör, mutfaktan aldığı keskin ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Talihsiz kadın, 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde göğsüne aldığı ağır bıçak darbesiyle saniyeler içinde kanlar içinde yere yığıldı.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ CANİ KOCAYI BIÇAĞIYLA BİRLİKTE YAKALADI

Gözü dönen cani koca, olayın ardından kapıyı çekerek hızla apartmandan kaçarken, daireden yükselen çığlıkları ve çocuk ağlamalarını duyan karşı komşular durumu acil koduyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı siber ve fiziki kontrollerde, ağır yara alan Müjde Güngör’ün hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için mahalle genelinde geniş çaplı bir siber ve fiziki takip başlattı. Katil zanlısı Zafer Güngör, olaydan kısa süre sonra cinayette kullandığı suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte saklandığı sokakta kıskıvrak yakalanarak kelepçelendi.

EMNİYETTEKİ ŞOK İFADE: "BOŞANACAĞINI SÖYLEYİP AİLESİNİ ARADI"

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Zafer Güngör’ün emniyetteki yasal sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Bayram tatili için memleketleri Muş'a gittiklerini belirten zanlının ifadesinde, “Muş’tan Bursa'daki evimize daha 3 gün önce geldik. Sabah evde aramızda tartışma çıktı. Ben evden çıkacağım sırada bana benden kesin olarak boşanacağını söyleyip, durumu bildirmek için ailesini telefonla aradı. Telefonu görünce çok sinirlendim ve yeniden tartışmaya başladık. Öfkeme yenik düşüp mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve bıçakladım. Ardından kapıyı çekip çıktım, sonra da polisler beni yakaladı” dediği bildirildi.

CENAZE MEMLEKETİ MUŞ'A GÖNDERİLDİ

Emniyetteki adli ve idari işlemleri yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden katil zanlısı kocanın bugün ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan, sismik bir acıyla sarsılan davanın ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz anne Müjde Güngör’ün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Muş’a gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.