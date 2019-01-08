Yurdun doğusunda hayatı zorlaştıran kar ve tipi haberlerini günlerdir ekranlarınıza getiriyoruz. Ama beyaz kar örtüsü ilginç ve eğlenceli görüntülere de sahne oluyor. Ardahan'da çocuklarla köpekler arasında kızak kapma mücadelesi yaşandı. Bingöl'de ise bir grup esnafın yaptığı 3 metre 30 santim boyundaki kardan adam ilgi odağı oldu.

Görüntüler Ardahan'dan. Hanak ilçesinde kızakla kayan çocuklar ile sokak köpekleri arasında ilginç bir mücadele yaşandı.



Kızakla kayak yapan çocukların yanına gelen sokak köpekleri, çocukların eğlencesine eşlik etti. Köpeklerden ikisi, bir çocuğun kızak ipini tutarak götürmeye çalıştı. Çocuklarla köpekler arasında kızağı kaptırmamak için verilen mücadele, ilginç görüntüler oluşturdu.



Mücadeleyi çocuklar kazandı. Kızak eğlencesi, köpekler eşliğinde kaldığı yerden devam etti.



Bu görüntüler de Bingöl'den.



Bingöl'de bir grup esnafın yaptığı 3 metre 30 santim boyundaki kardan adam, görenleri şaşırttı. Dev kardan adam, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, kadan adamla özçekim yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.





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