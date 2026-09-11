Çocukluk arkadaşını 4 kurşunla öldürmüştü! Cinayet zanlısı saklandığı çiftlikte yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çocukluk arkadaşı tarafından göğsünden vurularak öldürülen Eren Kırmızı'nın katil zanlısı G.M., İzmir'de saklandığı bir çiftlikte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çocukluk arkadaşını 4 kurşunla öldürmüştü! Cinayet zanlısı saklandığı çiftlikte yakalandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 29 Ağustos günü çocukluk arkadaşını tabancayla göğsünden vurarak öldüren cinayet zanlısı, İzmir'de saklandığı bir çiftlikte düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona Manisa ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı.

Olay 29 Ağustos günü Akhisar'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre Eren Kırmızı ile G.M. (26), Atatürk Mahallesi 164. Sokak'ta karşı karşıya geldi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.M., yanında getirdiği tabancayla Kırmızı'nın göğüs bölgesine 4 el ateş etti. Silahını kullandıktan sonra geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaşan zanlı, kayıplara karıştı.

Kurşunların hedefi olan Eren Kırmızı ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Kırmızı'ya doktorlar müdahale etti, ancak yapılan tüm çabalara rağmen genç adam hayatını kaybetti.

İKİLİNİN OLAY ÖNCESİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay da gün yüzüne çıktı. Eren Kırmızı ile G.M.'nin çocukluk arkadaşı olduğu, hatta olayın yaşanmasından kısa süre önce telefonda konuştukları iddia edildi.

KAÇAK, İZMİR'DE BİR ÇİFTLİKTE SAKLANIRKEN BULUNDU

Cinayetin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zanlı G.M.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda G.M.'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir çiftlikte saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese Manisa ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda cinayet zanlısı G.M., cinayette kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan G.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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