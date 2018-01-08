Sırada ürküten bir görüntü var. Sorumsuz sürücü kucağına çocuğunu aldı, trafiğe çıktı. Hem kendinin hem çocuğunun hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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