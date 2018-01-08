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Çok tehlikeli yolculuk

Sırada ürküten bir görüntü var. Sorumsuz sürücü kucağına çocuğunu aldı, trafiğe çıktı. Hem kendinin hem çocuğunun hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Çok tehlikeli yolculuk
Çocuğunu kucağına aldı, yola çıktı. Ne kendinin ne de çocuğunun hayatını umursamadı.

Sorumsuz sürücü Konya trafiğinde telefon kameralarına takıldı.

Sürücü, kucağında çocukla yoğun trafikte otomobil kullanırken görüntülendi.

Tehlikeye aldırış etmeden yoğun trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Polis şimdi plakadan yola çıkarak sürücüye ulaşmaya çalışıyor.


ulusal.com.tr
 
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