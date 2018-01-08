Çocuğunu kucağına aldı, yola çıktı. Ne kendinin ne de çocuğunun hayatını umursamadı.
Sorumsuz sürücü Konya trafiğinde telefon kameralarına takıldı.
Sürücü, kucağında çocukla yoğun trafikte otomobil kullanırken görüntülendi.
Tehlikeye aldırış etmeden yoğun trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Polis şimdi plakadan yola çıkarak sürücüye ulaşmaya çalışıyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.