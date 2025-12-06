Çöp toplama sırasında yanan kamyonunu itfaiyeye sürdü

Hatay’ın Antakya ilçesinde çöp topladığı sırada yanmaya başlayan çöp kamyonunun sürücüsü, aracı hızla itfaiye istasyonuna götürdü. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Çöp toplama esnasında kamyondaki çöpler bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, zaman kaybetmeden Antakya İtfaiye İstasyonu’na yöneldi.

İstasyon önüne gelen çöp kamyonunu gören itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Sürücünün durumu erken fark ederek aracı doğrudan istasyona getirmesi, kamyonun tamamen yanmasını önledi.