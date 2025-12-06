Çöp toplama sırasında yanan kamyonunu itfaiyeye sürdü

Antakya’da çöp toplama sırasında çıkan yangını fark eden sürücü, kamyonu itfaiye istasyonuna götürdü. Ekipler alevleri kısa sürede söndürdü.

Hatay’ın Antakya ilçesinde çöp topladığı sırada yanmaya başlayan çöp kamyonunun sürücüsü, aracı hızla itfaiye istasyonuna götürdü. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. Çöp toplama esnasında kamyondaki çöpler bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, zaman kaybetmeden Antakya İtfaiye İstasyonu’na yöneldi.

Çöp toplama sırasında yanan kamyonunu itfaiyeye sürdü - Resim : 1

İstasyon önüne gelen çöp kamyonunu gören itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Sürücünün durumu erken fark ederek aracı doğrudan istasyona getirmesi, kamyonun tamamen yanmasını önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kamyon çöp toplama
