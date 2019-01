Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nin muhtarı, sakinleri, temizlikçileri ve esnafı el ele verip, çöplerde bulduğu mobilyaları kedi ve köpek evlerine dönüştürerek, sokak hayvanlarına sıcak yuva yapıyor.

Bakırköy Zuhuratbaba Mahalle Muhtarı Aykut İncesaraç, göreve geldiği ilk günden bu yana 18 senedir kedi ve köpeklere yuva yaptıklarını belirterek, "Bazen donarak ölen hayvanları görüyoruz. Bizler de mahalle sakinlerimizin desteğiyle bu işlere başladık. Belirlediğimiz noktaları tellerle çeviriyoruz ve her gün temizlik yaparak su ve mamalarını bırakıyoruz böylece onların güvenliğini sağlıyoruz. Belirlenen kedi-köpek noktalarında tespit ettiğimiz 97 kedimiz ve yaklaşık 220 köpeğimiz barınıyor." dedi.



İncesaraç, mahalle sakinleri ve hayvanseverlerin desteğiyle kedi ve köpeklere yuva yaptıklarını belirterek, sokak hayvanlarının sadece kışın değil, dört mevsim korunmaya ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde görevli olan temizlikçilerin çöplerde bulduğu mobilyaları kendilerine haber verdiklerini aktaran İncesaraç, "Süpürgeci-temizlikçiler bazen telefon açarak bazen de kendileri muhtarlığımıza getiriyorlar, bizler de bunların ölçülerini alıp, kesiyoruz. Kadınlar da kaplama ve boyama konusunda bize destek veriyor. Kedi-köpek evlerimiz tamamlandıktan sonra daha önceden tespit ettiğimiz noktalara yerleştiriyoruz." dedi.



İncesaraç, mahallede belirledikleri iki noktada kedi, dört noktada da köpek evleri olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Toplamda belirlenen altı noktada şu anda 47 yuva yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu dünya hepimizin, bir mahallenin hayvanlara karşı sıcak olup-olmadığını sokak hayvanlara yaklaştığınız zaman anlayabilirsiniz. Eğer bir sokak hayvanı sizden kaçıyorsa bilin ki o mahallede samimiyet yoktur. Bizim mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla onlara sahip çıkıyoruz. İnsanlar olarak sokak hayvanlarının yaşam alanlarını yeterince aldığımızı düşünüyorum çünkü şehrin her yeri hızla betonlaşıyor, böylece onlara hiçbir şans tanımıyoruz. Bazen donarak ölen hayvanları görüyoruz. Bizler de mahalle sakinlerimizin desteğiyle bu işlere başladık. Belirlediğimiz noktaları tellerle çeviriyoruz ve her gün temizlikleri yapılarak su ve mamalarını bırakıyoruz böylece onların güvenliğini sağlıyoruz. Belirlenen kedi-köpek noktalarında tespit ettiğimiz 97 kedimiz ve yaklaşık 220 köpeğimiz barınıyor."



Yaz ve kış kedi-köpeklerin her türlü ihtiyacının görüldüğüne dikkati çeken İncesaraç, "Gıdayla mahalle esnafımız da yiyecekleri çöpe atmıyorlar ve fazla yiyecekler paketler halinde hayvanseverlerimize veriyorlar. Hayvanseverlerimiz de o yiyecekleri hayvan noktalarımıza götürüp, sokak hayvanlarımızı besliyoruz. toplamda 18 senelik bir muhtarlık hayatım var ve göreve başladığım ilk günden bu yana uyguladığım bu proje büyüyerek devam ediyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.