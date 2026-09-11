Çöplükte bulduğu 128 tarihi eseri teslim etti: “Ödül bu kadar mı?” dedi, kendisi borçlu çıktı!

Sivas'ın Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, beş ay önce çöplükten hurda topladığı sırada tarihi değer taşıdığını düşündüğü bir grup materyalle karşılaştı. Durumu hemen yetkililere bildiren Özdemir'in buluntusu, yapılan incelemelerin ardından netlik kazandı: 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası ve 1 madeni para. Toplamda 128 parçaya ulaşan eserler, Sivas Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖDÜL BEKLERKEN İTİRAZ İÇİN PARA İSTENDİ

Özdemir, mevzuat gereği eserlerin ekonomik değerinin yüzde 20'sinin kendisine ödenmesini bekliyordu. Ancak oluşturulan komisyon, buluntu için 30 bin lira belirledi. Bu rakamı yetersiz bulan Özdemir itiraz etme yoluna gitti. İtirazın ardından karşılaştığı manzara ise beklemediği bir gelişme oldu: yeni bir komisyon kurulabilmesi için kendisinden 16 bin lira talep edildi.

"DEVLETİMİZE KÜSMEYİZ"

Kendisinden para istenmesine tepki gösteren Mehmet Özdemir, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gürün Belediye Geri Dönüşüm Tesisi tarafıma aittir, işletmesini biz yapmaktayız. Bundan yaklaşık 5 ay önce tesisimizde 128 parça tarihi eser bulduk. Vatandaşlık görevimiz olarak bulduğumuz eserleri jandarma aracılığı ile Sivas Müze Müdürlüğüne teslim ettik. Müze Müdürlüğü tarafından bulduğumuz eserlerin belirli bir değerinin tarafıma verileceği söylendi. Fakat 128 parça tarihi esere 30 bin TL fiyat biçtiler ve 'itiraz etmek istiyorsan sen bize 16 bin TL ver üst komisyon kuralım' dediler. Bize verdikleri bir asgari ücret üstüne de itiraz edince 16 bin TL istiyorlar. Biz ceza da yatsak, iki müze memuru bize üstten konuşsa da biz devletimize küsmeyiz. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

Özdemir, sürecin adil şekilde sonuçlanmasını beklediğini belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.