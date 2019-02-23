Aydın'da Efeler Belediyesi çöplük alanının güneş enerjisi santraline dönüştürdü. Dalama'daki çöp toplama alanı artık güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi 2 yıl engelleyip Efeler Belediyesini zarara uğrattığını söyledi

Aydın'da Efeler Belediyesi tarafından Dalama'da yaptırılan güneş enerjisi törenle hizmete açıldı. 15 dönümlük çöp toplama alanına kurulan santral, güneş enerjisinden 760 Kilowatt elektrik üretiyor.



CHP'den istifa edip Demokrat Parti'den aday olan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin engellemesi nedeniyle projenin 2 yıl geciktiğini ve Efeler Belediyesi'nin zarara uğratıldığını savundu.



Özakcan, hükûmetlerin yanlış enerji politikalarına da değindi.



Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacını güneşten karşılayabileceğini söyledi.



Mesut Özakcan, jeotermal santrallerin de aslında temiz enerji üretebileceğini ancak gereğinin yapılmadığını anlattı.



Efeler Belediye Başkanı, belediye olarak jeotermal santrallere müdahale edemediklerini söyledi.



Güneş enerjisi santralini kredi ve borç almadan yaptıklarını anlatan Özakcan, iller bankası yetkilisinin 3bin 225 belediye hakkında yaptığı yorumu paylaştı.



Güneş enerjisi santrali, okunan dualarnn ardından törenle hizmete açıldı. Bir zamanların çöplüğü şimdi, güneşten temiz enerji üretiyor.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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