Çöpte bulunan bebek cesedi soruşturmasında yeni gelişme

Mersin'in Mut ilçesinde çöpte bir bebek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çöpte bulunan bebek cesedi soruşturmasında yeni gelişme
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 Olay, 24 Eylül'de Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde bir çöp konteynerinde yaşandı. İddiaya göre, 50 yaşındaki atık toplayıcı Cennet Sünbül, konteynerde karıştırdığı bir poşette beze sarılı bir bebek cesedi buldu. Durumu yetkililere bildirmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, 14 gün önce ilçeye taşınan Yağmur Çelik'in çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı belirlendi. Olayın ardından annesi Filiz Çelik ile evden ayrılan Yağmur Çelik’in, Akdeniz ilçesindeki baba evine gittiği öğrenildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda, Yağmur Çelik, annesi Filiz Çelik ve baba Mesut Çelik gözaltına alındı. Üç şüpheli Mut ilçesine götürülüp ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın devam ettiği olayda, Yağmur Çelik’in Tokat'ta hamile kaldığı ve durumu annesine anlattığı, daha sonra bebeği çöpe atma planını gerçekleştirdikleri iddia edildi. Adliyeye çıkarılan anneanne Filiz Çelik ve Yağmur Çelik tutuklanırken, baba Mesut Çelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin bebek cesedi
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