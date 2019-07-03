Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin ölümüne neden tren kazası ile ilgili ilk duruşma görüldü. Gergin anların yaşandığı duruşmada, mahkeme heyeti davadan çekildi. Acılı aileler ise duruma isyan etti.

Bu tren 7'si çocuk 25 kişiye mezar oldu. Acı kazada 340 kişi de yaralandı.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan kazanın üzerinden 1 yıl geçti. Ailelerin yargıya taşıdığı kazanın ilk duruşması için mahkeme toplandı.



Adliye çevresinde ve mahkeme salonunda yoğun güvenlik önlemi alındı. Salon yetmeyince duruşma konferans salonuna taşındı.



Hazırlıklar tamamalanınca Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma başladı.



Salona önce asli kusurlu bulunan TCDD görevlisi 4 sanık alındı. Ardından aileler salona girince, gerginlik yaşandı.



Aile avukatları, yaşanan gerginlikten mahkeme heyetini sorumlu tuttu. Mahkeme heyeti de avukatlara tepki göstererek davadan çekilme kararı aldı. Dosya Çorlu 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Aileler karara itiraz etti. Duruşma sonrası açıklama yaptı.





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