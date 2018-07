Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasından yaralı kurtulanlar ile kazaya tanıklık edenlere ve ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına travma tedavisi uygulanıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar mevkisi yakınlarında meydana gelen tren kazasından yaralı kurtulanlar ile kazaya şahit olanlara ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına travma tedavisi uygulanıyor.

Ülkede önceki yıllarda yaşanan depremler, Soma'daki maden kazası, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gibi bugüne kadar yaşanan birçok olayın ardından vatandaşlara travma terapisi uygulayan Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR) Travma İyileştirme Grubu, 24 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin yaralandığı Tekirdağ'daki tren kazası sonrası, en çok ölü ve yaralının olduğu Uzunköprü ilçesinde çalışmaya başladı.

Aralarında psikolog ve psikolojik danışmanların yer aldığı 8 kişilik ekiple çalışmaya başlayan Travma İyileştirme Grubu, kazanın yaşandığı trende yolcu olarak bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan vatandaşlara birebir mülakat yöntemiyle psikolojik destek sağlıyor.

Kaza mağdurlarının evlerini tek tek ziyaret eden psikologlar, yaralı vatandaşların o günün izlerini silmesine yardımcı oluyor.

Travma İyileştirme Grubu, insani yardım programları kapsamında, tren kazası mağdurlarına bir de psikolojik destek el kitabı hazırladı.



Psikolojik destek hayatlarını değiştiriyor

Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, psikolojik danışman, psikolog ve profesyonel ruh sağlığı danışmanlarından oluşan gönüllü ekiple, Türkiye'de meydana gelmiş bütün travmatik olayların ardından çalışma yaptıklarını söyledi.

Tren kazasında en çok kaybın yaşandığı Uzunköprü ilçesinde bir hafta çalışma yapacaklarını belirten Şenel, "Tren kazası, travmatik bir olaydır. Travmatik olay sonrası uygun psikolojik destek alınmadığında yıllarca süren kalıcı etkileri olabiliyor." dedi.

Travmatik olaylar sonrası çıkan durum ve davranış bozukluklarına karşı önlem alınmamasının, ileride büyük sorunlara neden olacağını vurgulayan Şenel, şunları kaydetti:

"Bu tür olaylarda, olayı yaşayanların yüzde 60'ında travma sonrası stres belirtileri ortaya çıkıyor. Eğer uygun yardım alınmazsa bunların yüzde 30'unda kalıcı etkiler ortaya çıkıyor. O yüzden uygun bir psikolojik desteğin verilmesi bu insanların hikayesini değiştirebiliyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız, bu olayın etkilerini azaltmaktır ve bir biçimde insanların normal hayata dönüşlerini sağlamaktır.

Marmara depreminden Soma maden kazasına, Ankara patlamasından Çökelek tarım işçileri kazasına, Ayvacık depreminden uçak kazasına, 15 Temmuz şehit yakınları ve darbe girişimi ile diğer terör saldırıları mağdurlarına kadar, ülkemizi derinden sarsan tüm olaylarda gönüllü çalıştık. Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız. Travma çalışmak çok ciddi bir iş. Çünkü işin ehli olmayanlar tarafından yürütüldüğünde etkileri daha da yıkıcı olabiliyor. Verilen psikolojik destek ile insanların hayatlarında ve hikayelerinde olumlu sonuçlar ortaya çıktığını görüyoruz."



"İnşallah ülkemiz böyle bir olay bir daha yaşamaz"

Tren kazasında yaralanan Gönül Küçükparlamaz (35), Çerkezköy'e gitmek için kızı ve oğluyla Uzunköprü Garı'ndan trene bindiğini söyledi.

Yolculuklarının huzurlu bir şekilde başladığını anlatan Küçükparlamaz, şunları anlattı:

"Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'ni geçtikten sonra trende bir sarsılma oldu, böyle çıtır çıtır sesler duyduk. Sonra tren devrildi, her taraf toz duman oldu. Yan tarafımızda oturan bir genç vardı o trenin kapısını açtı bizi çıkardı tek tek. Oğlumun tavşanı vardı yanında onu da kurtardık ve orada bıraktık doğaya. Her yanımız kan içinde kaldı. Etrafımızda ölüler ve yaralılar vardı. Çocuklarımı yanıma aldığım gibi kaza alanından çamurda 2 kilometre yürüyerek ana yola ulaştık hastaneye gittik."

Kendisinin ve çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Küçükparlamaz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Ben de halen sersem gibiyim, bu olay rüya gibi oldu. Oğlum başından yaralandı, her gece uyurken bakıyorum, sayıklıyor. Şimdi psikolojik destek aldık sağ olsunlar. Bizim gibi kazada mağdur olan yüzlerce aile ve insan var onlara da psikolojik destek verilmeli. Psikologlarla konuşmamız onların bize tavsiyeleri bizi rahatlattı. İnşallah ülkemiz böyle bir olay bir daha yaşamaz."