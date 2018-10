Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasını inceleyen bilirkişi heyetinin raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda "kazanın kontrol eksikliğinden meydana geldiği" bilgisine yer verildi.



İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bekir Binboğa Sıddık Yarman, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, Namık Kemal Üniversitesi'nden araştırma görevlisi İnşaat Mühendisi Engin Bıçakçı, İnşaat Mühendisi Hakan Bozkurt ve Makine Mühendisi Bedri Duman, Uzunköprü-Halkalı hattındaki 12703 sefer sayılı trenin kazasıyla ilgili incelemeleri sonrası rapor hazırladı.



Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 8 Ekim'de sunulan raporda, TCDD'nin aşırı yağışlardan sonra Yol Bakım ve Onarım Şefliği'nin hat üzerinde kontroller yapması gerektiği anlatıldı.



Yol Bakım ve Onarım Şefliği'nin hat üzerinde yapması gereken kontrolleri yapmadığı, Bölge Yol Bakım ve Onarım Şefliği'nin kaza günü vuku bulan aşırı yağmurlardan sonra gerekli hat muayenesini yaptırmadığı görüşü raporda yer aldı.



Bilirkişi raporunda, hat bakım, onarım ve yenileme çalışmaları esnasında üst yapı çalışmalarında yeni teknolojinin kullanılmadığı, klasik yöntem ve malzemelerin kullanıldığının gözlendiği aktarıldı.



İklim değişiklikleri göz önüne alındığında riskli bölgelerin güçlendirilmesi için çimento enjeksiyon uygulamalarının dikkate alınması gerektiği vurgulanan raporda, "Değişen iklim şartları dikkate alınarak, mevcut drenaj sistemlerinin detaylı şekilde incelenmesi ve risk değerlendirmelerinin yapılması, bir strateji geliştirilmesi ileride olabilecek kazaların olma olasılığını azaltacağı kanaatine varılmıştır." denildi.



TCDD'nin dönüşüm çalışmalarını henüz tamamlayamadığı savunulan raporda, TCDD'nin kadrolu meteoroloji mühendisi bulunmadığı belirtildi.



Raporda trenin hız ihlali yapmadığı, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in kusurlu olmadığı hatta seri fren yaparak büyük kayıpların önüne geçtiği bilgisi verilerek, olayda TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un asli kusurlu olduğu ileri sürüldü.



TCDD'nin görüşü

Raporda TCDD'nin görüşlerine de yer verildi.



TCDD'nin kazanın yaşandığı hatta yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilen görüşünde, şu ifadeler yer aldı:



"13 Nisan 2018 tarihinde hattın ölçüm makinesi ile ölçümleri yapılıp ölçüm sonucunda kilometre 161 + 968'de hattın bakımını gerektirecek, hat geometrisi bozukluğu tespit edilmemiştir. Nisan 2018 tarihinde hat geometrisi ölçüm makinesiyle yapılan ölçümler (olay yerinin bulunduğu kilometre 161 +950 - 162+000 aralığındaki ölçüm sonuçlarında görüldüğü üzere uygunluk hudutları olan artı eksi 10 milim aralığındadır.)



Ayrıca bu ölçümlerin ve saptamaların yanında görevli bakım, onarım müdürü görev bölgesinde hat bakım kontrol planımıza göre ayda bir kere lokomotif turnesi iki haftada bir defa yol bakım ve onarım turnesi yapmaktadır. Bu kapsamda hadisenin meydana geldiği hat kesiminde en son kontrollerini 28 Haziran 2018 tarihinde yapmıştır.



Yine bakım onarım şefi, görev bölgesinde hat bakım ve kontrol planımıza göre, bütün mıntıkasını görmek şartıyla her ay haftada 2 kere olmak üzere en az 8 defa motorlu demiryolu araçları ile her ay 3 defa lokomotif ile 10 günde bir kez ayrıca her yıl genelde ilkbahar ve sonbaharda görev bölgesinin tamamında yaya olarak turne yapmaktadır. Bu kapsamda kazanın olduğu kesimde bakım onarım şefi, 16 Mayıs 2018 tarihinde yaya turnesi, 4 Temmuz 2018 tarihinde lokomotif turnesi, 2-3-5 Temmuz 2018 tarihlerinde motorlu demiryolu araç turnesi yapılmıştır. Yapılan tüm muayenelerde altyapı, üstyapı ve hadisenin yaşandığı menfezde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."



Adli kontrolle serbestler



Tren kazasına ilişkin bilirkişi raporu kapsamında "asli kusurlu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ve Çetin Yıldırım, 12 Ekim'de sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Uzunköprü - İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz'da Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.