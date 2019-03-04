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Çorum 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çorum 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Çorum'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Çorum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 Vatan Partisi
Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu 


Adalet ve Kalkınma Partisi
Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İsbir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik



Cumhuriyet Halk Partisi 

Çorum merkez: Özgür Kılıç

Alaca: Sedat Genç

Kargı: Kemal Dümenci

Mecitözü: Veli Aylar

Oğuzlar: Orhan Ateş

Ortaköy: Muzaffer Tüzün 

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca 



 Milliyetçi Hareket Partisi 

Çorum merkez: Kenan Şahin 

Alaca: Sacit Kağızman 

Bayat: Şaban Çakır 

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: Dilaver Akbaş 

İskilip: Ali Sülük 

Laçin: Ünal Gevşek 

Kargı: Recep Bolpaça 

Mecitözü: Emin Söğütcü 

Oğuzlar: Oğuz Hantal 

Ortaköy: Necip Erdemirci 

Osmancık: Ahmet Gelgör,

Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu 

Uğurludağ: Zeki İpek 

Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy



 İYİ Parti 

Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu

Alaca: Serdar Coşkun

Bayat: Yaşar Kılıç

Boğazkale: Kürşat Aşık 

Dodurga: Bekir Akman

İskilip: Muhsin Kocasaraç

Laçin: Mehmer Akif Kantemir 

Kargı: Kemal Zincirli 

Mecitözü: Bülent Bora Baltacı 

Osmancık: Mahmut Özhan Arslan 

Sungurlu: Abdulkadir Şahiner

Uğurludağ: Orhan Torun

Saadet Partisi 
Çorum merkez: Kemal Kurt

Alaca: Mustafa Kütük

Bayat: Emrah Öztekin

Boğazkale: Musa Tök 

Dodurga: Ahmet Kellerbağı 

İskilip: Hasan Mert 

Laçin: Dursun Seyhan 

Kargı: Abdurrahim Kalyon 

Mecitözü: Ömer Koçak 

Oğuzlar: Mahmut Bulut 

Ortaköy: Adem Kayar 

Osmancık: Alaattin Uğur 

Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu

Uğurludağ: Vahit Arık

Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün 

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın

 Bağımsız Türkiye Partisi 
Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık 
Alaca: Şaban Demir
Bayat: Halis Dilmeç
Boğazkale: Müyesser Tomruk
Dodurga: Seyfullah Karbulut
İskilip: Hasan Hüseyin Afşar
Laçin: Recep Erdoğan
Kargı: Nejla Tanık
Mecitözü: Satı Afşar
Oğuzlar: Enver Birinci
Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu
Osmancık: Abdullah Şahin
Sungurlu: Ali Kiremitçi
Uğurludağ: Ahmet Karagöz

Türkiye Komünist Partisi 
Çorum merkez: Devrim Koçak


Demokratik Sol Parti
Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş 

Bağımsız
Çorum merkez: Murat Kırcı 

Etiketler; #çorum
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