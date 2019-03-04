Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çorum'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Çorum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu





Adalet ve Kalkınma Partisi

Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın



Alaca: Halil İbrahim Şaltu



Bayat: Ekrem Ünlü



Boğazkale: Osman Tangazoğlu



Dodurga: Mustafa Aydın



İskilip: Recep Çatma



Laçin: İdris Görükmez



Kargı: Zeki Şen



Mecitözü: Ergün Coşkun



Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım



Ortaköy: Taner İsbir



Osmancık: Recep Cıplak



Sungurlu: İlyas Özkan



Uğurludağ: Remzi Torun



Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın



Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik







Cumhuriyet Halk Partisi



Çorum merkez: Özgür Kılıç



Alaca: Sedat Genç



Kargı: Kemal Dümenci



Mecitözü: Veli Aylar



Oğuzlar: Orhan Ateş



Ortaköy: Muzaffer Tüzün



Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca







Milliyetçi Hareket Partisi



Çorum merkez: Kenan Şahin



Alaca: Sacit Kağızman



Bayat: Şaban Çakır



Boğazkale: Mesut Ocaklı



Dodurga: Dilaver Akbaş



İskilip: Ali Sülük



Laçin: Ünal Gevşek



Kargı: Recep Bolpaça



Mecitözü: Emin Söğütcü



Oğuzlar: Oğuz Hantal



Ortaköy: Necip Erdemirci



Osmancık: Ahmet Gelgör,



Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu



Uğurludağ: Zeki İpek



Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy







İYİ Parti



Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu



Alaca: Serdar Coşkun



Bayat: Yaşar Kılıç



Boğazkale: Kürşat Aşık



Dodurga: Bekir Akman



İskilip: Muhsin Kocasaraç



Laçin: Mehmer Akif Kantemir



Kargı: Kemal Zincirli



Mecitözü: Bülent Bora Baltacı



Osmancık: Mahmut Özhan Arslan



Sungurlu: Abdulkadir Şahiner



Uğurludağ: Orhan Torun



Saadet Partisi

Çorum merkez: Kemal Kurt



Alaca: Mustafa Kütük



Bayat: Emrah Öztekin



Boğazkale: Musa Tök



Dodurga: Ahmet Kellerbağı



İskilip: Hasan Mert



Laçin: Dursun Seyhan



Kargı: Abdurrahim Kalyon



Mecitözü: Ömer Koçak



Oğuzlar: Mahmut Bulut



Ortaköy: Adem Kayar



Osmancık: Alaattin Uğur



Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu



Uğurludağ: Vahit Arık



Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün



Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın



Bağımsız Türkiye Partisi

Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık

Alaca: Şaban Demir

Bayat: Halis Dilmeç

Boğazkale: Müyesser Tomruk

Dodurga: Seyfullah Karbulut

İskilip: Hasan Hüseyin Afşar

Laçin: Recep Erdoğan

Kargı: Nejla Tanık

Mecitözü: Satı Afşar

Oğuzlar: Enver Birinci

Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu

Osmancık: Abdullah Şahin

Sungurlu: Ali Kiremitçi

Uğurludağ: Ahmet Karagöz



Türkiye Komünist Partisi

Çorum merkez: Devrim Koçak





Demokratik Sol Parti

Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş



Bağımsız

Çorum merkez: Murat Kırcı