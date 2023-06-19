Çorum, Amasya ve Tokat'a sağanak alarmı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yurtta görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili tahmin raporunu yayımladı.

Söz konusu hava tahmin raporunda 3 şehre dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, bugün Çorum, Amasya ve Tokat illerinde gök gürültülü ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Sürücülerin ve il sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat etmesi uyarısı yapıldı. Dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbir alınması gerekiyor.