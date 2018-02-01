Çorum Valiliği, yeni belediye başkanının seçilmesi amacıyla Belediye Meclisini 5 Şubat'ta toplantıya çağırdı.

Çorum Valiliği tarafından, görevinden istifa eden Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün yerine yeni başkanın seçilmesi amacıyla Belediye Meclisinin 5 Şubat Pazartesi günü toplantıya çağrıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün 30 Ocak 2018 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa ettiğini valilik makamına sunması nedeniyle belediye başkanlığının boşaldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince belediye başkanı seçmek üzere, Belediye Meclisinin 5.2.2018 Pazartesi günü saat 15.00'te Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda toplantıya çağırılmasına ve aynı kanunun 45. maddesinin (a) fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda Belediye Meclisi üyeleri arasından belediye başkanı seçilmesinin sağlanmasına valiliğimizce karar verilmiştir."

Yaklaşık 9 yıldır Çorum Belediye Başkanlığını yürüten Muzaffer Külcü, 30 Ocak'ta makamında düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.