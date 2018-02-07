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Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı

Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Yeniçeri'nin kullandığı 19 EK 238 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum Karayolu Hastane Kavşağı'nda, İhsan Kurman idaresindeki 19 SN 318 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yeniçeri'nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücü ile beraberindeki Satı Yeniçeri'yi uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarabildi.

Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Satı Yeniçeri, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yeniçeri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #sungurlu #çorum
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