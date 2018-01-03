Çorum'un İskilip ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması için yoğun mesaiye devam ediliyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması için yoğun mesaiye devam ediliyor.



İskilip Belediyesi tarafından geçen yıl 14 Aralık'ta Kaleboğazı Mahallesi'nde yürütülen meydan ve çevre düzenleme çalışması sırasında, iş makinesinin tekerleğinin çukura düşmesi sonucu tespit edilen tarihi yapının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmasında açığa çıkarılan 20 metrekarelik alan üzerindeki tek odalı yapıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara 2 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı yetkilileri tarafından inceleme yapıldı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve süreçle ilgili arkeologlar ve yetkililerden bilgi alan Kurul Başkanı Prof. Dr. Mesut Bayat ile kurul üyeleri, daha sonra İskilip Belediyesinde toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Recep Çatma, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Önder İpek, Uzman Sanat Tarihçi Erdem Akkurt'un katıldığı toplantıda, tarihi yapıyla ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alındı.



"Önemli bir kişiye ait türbe olabileceğini düşünüyoruz"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu tarihi yapının tümüyle açığa çıkarılması için sürecin devam ettiğini söyledi.

Söz konusu yapının bir mezar olabileceğini tahmin ettiklerini belirten Arslan, "Bizim de tahmin ettiğimiz gibi 13. ya da 14. yüzyılda yaşamış, önemli bir kişiye ait türbe olabileceğini düşünüyoruz. Bulunan alan, bu türbenin mezar odası olabilir. Şu an ortaya çıkarılan yapının üzerinde bir türbenin olduğunu düşünüyoruz. Bunun başka şehirlerde örnekleri var. Türbenin kime ait olduğu konusunda sanat tarihçisi tarafından araştırma başlatıldı." ifadesini kullandı.

Arslan, mevcut yapının röleve projesinin hazırlanacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Yapının korunması için belediyemizce gerekli koruma tedbirleri alınacak. Tarihi yapının üzerine halen faal olarak kullanılan 2-3 iş yeri var. Belediye tarafından yapılacak kamulaştırmanın ardından tarihi yapının tamamı açığa çıkarılacak. Sonra da restorasyon ve yeniden inşa süreci başlayacak."