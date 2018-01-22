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Çorum'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çorum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Çorum'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

 Çorum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bayat Gediği mevkisindeki bir çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Polisle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, cesedin yeni doğmuş erkek bebek olduğu belirlendi.

Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince cesedi çöpe bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bebek cesedi #çorum #çöp konteyneri
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