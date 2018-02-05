Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İskilip-Bayat karayolu Eskiköy yakınlarında Mehmet Ekşi'nin (33) kullandığı 06 LUK 37 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Çatıkkaş (30) yönetimindeki 06 FP 1016 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücü Ekşi ile beraberindeki Halim (54) ve eşi Hatun Koca (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer sürücü Çatıkkaş, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çatıkkaş, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.